Наталья Федорова: История и культура нашей страны – это уникальный сплав культур ее самобытных народов

Год единства народов России официально стартовал в Псковском муниципальном округе, сообщается на странице главы Псковского муниципального округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Большим торжественным концертом мы дали старт году, который посвятим единству, дружбе, взаимному уважению народов, живущих в дружной семье Российской Федерации. На территории нашей страны живут в мире и согласии около 190 коренных этносов, которые столетиями дружили, трудились, защищали нашу общую Родину. История и культура нашей страны – это уникальный сплав культур ее самобытных народов. Фундаментальные понятия – семья, вера, Отечество – объединяют всех нас и являются прочным фундаментом для общего будущего», - отметила Наталья Федорова.

На сцене своё мастерство продемонстрировали детские творческие коллективы.

«Задорные танцы, лирические песни, костюмы самых разных народом России – в этих выступлениях, как в капле воды, отражается смысл этого тематического года. На территории нашего большого района проживают семьи, представляющие самые разные этносы: все мы мирно трудимся, растим детей, с надеждой смотрим в будущее. Псковский район – это земля тружеников-хлебопашцев, кормивших свой народ», - добавила глава округа.

В ходе торжественного вечера руководителю компании «ПсковАгроИнвест», депутату областного Собрания Ирине Толмачевой вручили знак «Почетный работник агропромышленного комплекса России» - за заслуги в агропромышленном комплексе и активную общественную работу.

«Псковский район – это и край мужественных и доблестных защитников Отечества. Испокон веков они обороняли границы России, и сегодня уроженцы нашего района на передовой, плечом к плечу со своими боевыми товарищами со всей страны. Участников торжественного вечера поприветствовал ветеран СВО, депутат Собрания округа, участник программы "Герои земли Псковской" Андрей Ключко. В год единства народов России на территории нашего муниципалитета пройду около 50-ти тематических мероприятий, которые будут интересны жителям всех возрастов. Пусть этот год будет интересным и сплотит представителей всех народов нашей большой Родины», - заключила Наталья Федорова.