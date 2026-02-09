Росгвардия провела тренировку в музее‑заповеднике «Михайловское»

Тренировка сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области состоялась в Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие было направлено на отработку действий при срабатывании кнопки тревожной сигнализации и задержании условного правонарушителя.

В ходе учения сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии «Пушкиногороское» оперативно отреагировали на сигнал тревоги, блокировали условное место происшествия и задержали «правонарушителя», а также отработали взаимодействие с работниками музея.

Тренировка подтвердила готовность подразделений вневедомственной охраны к обеспечению безопасности объекта культурного наследия, заявили в ведомстве.

«В 2026 году Росгвардия отмечает 10‑летие со дня образования. За это время служба зарекомендовала себя как надёжная структура по обеспечению общественной безопасности и защите особо важных объектов», - добавили в пресс-службе.

Музей‑заповедник «Михайловское» находится под охраной подразделений вневедомственной охраны войск правопорядка уже более 30 лет. Как отметили в Росгвардии, на протяжении десятилетий сотрудничество ведомства и музея позволяет гарантировать сохранность уникального культурного наследия и безопасность посетителей.

Мероприятие прошло в рамках плановой работы по повышению профессиональной подготовки личного состава и совершенствованию алгоритмов реагирования на нештатные ситуации.