 
Общество

Росгвардия провела тренировку в музее‑заповеднике «Михайловское»

0

Тренировка сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области состоялась в Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие было направлено на отработку действий при срабатывании кнопки тревожной сигнализации и задержании условного правонарушителя.

В ходе учения сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии «Пушкиногороское» оперативно отреагировали на сигнал тревоги, блокировали условное место происшествия и задержали «правонарушителя», а также отработали взаимодействие с работниками музея.

Тренировка подтвердила готовность подразделений вневедомственной охраны к обеспечению безопасности объекта культурного наследия, заявили в ведомстве. 

«В 2026 году Росгвардия отмечает 10‑летие со дня образования. За это время служба зарекомендовала себя как надёжная структура по обеспечению общественной безопасности и защите особо важных объектов», - добавили в пресс-службе.

Музей‑заповедник «Михайловское» находится под охраной подразделений вневедомственной охраны войск правопорядка уже более 30 лет. Как отметили в Росгвардии, на протяжении десятилетий сотрудничество ведомства и музея позволяет гарантировать сохранность уникального культурного наследия и безопасность посетителей.

Мероприятие прошло в рамках плановой работы по повышению профессиональной подготовки личного состава и совершенствованию алгоритмов реагирования на нештатные ситуации.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026