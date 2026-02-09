Умеренно холодный температурный режим прогнозируют в начале недели на Северо-Западе

На Северо-Западе в начале этой недели местами пройдет небольшой снег, а температурный режим будет умеренно холодным, от -6 до -11 градусов. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Затем на севере и востоке похолодает: днем прогнозируется от -10 до -15 градусов, а на юго-запад, наоборот, вместе со снегопадами прорвутся атлантические воздушные массы, и дневная температура повысится от 0 до 5 градусов.

Ранее сообщалось, что холодная, морозная погода ожидается в Псковской области в первых двух декадах февраля.