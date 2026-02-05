 
Общество

Ближайшая волна холодов ожидается в Псковской области к концу недели

0

Холодная, морозная погода ожидается в Псковской области в первых двух декадах февраля, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Синоптик прогнозирует, что ближайшая волна холодов может прийти уже в конце этой недели. По её словам, температура в регионе будет колебаться, но общий прогноз указывает на морозный февраль с минусовыми температурами как ночью, так и днём до 18-19 февраля.

Специалист уточнила: «Текущая зима является нормальной для региона и не выходит за рамки типичных зим, которые часто встречались до 1990-х годов в Псковской области». 

Тала Нещадимова добавила, что этот морозный январь не является самым холодным. «Самый холодный январь был у нас в 1956 году и в 1940 году. Самый тёплый январь - в 1989 году с среднемесячной температурой +1,3 градуса Цельсия». Начальник Псковского гидрометцентра также рассказала, что в этом году температура в первой декаде января оказалась ниже нормы на 4 градуса Цельсия, во второй декаде - на 7 градусов, а в третьей декаде - также на 7 градусов. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026