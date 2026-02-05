Ближайшая волна холодов ожидается в Псковской области к концу недели

Холодная, морозная погода ожидается в Псковской области в первых двух декадах февраля, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Синоптик прогнозирует, что ближайшая волна холодов может прийти уже в конце этой недели. По её словам, температура в регионе будет колебаться, но общий прогноз указывает на морозный февраль с минусовыми температурами как ночью, так и днём до 18-19 февраля.

Специалист уточнила: «Текущая зима является нормальной для региона и не выходит за рамки типичных зим, которые часто встречались до 1990-х годов в Псковской области».

Тала Нещадимова добавила, что этот морозный январь не является самым холодным. «Самый холодный январь был у нас в 1956 году и в 1940 году. Самый тёплый январь - в 1989 году с среднемесячной температурой +1,3 градуса Цельсия». Начальник Псковского гидрометцентра также рассказала, что в этом году температура в первой декаде января оказалась ниже нормы на 4 градуса Цельсия, во второй декаде - на 7 градусов, а в третьей декаде - также на 7 градусов.