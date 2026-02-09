Россияне сообщили о сбоях в работе Telegram

Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, поступило более 1,48 тысячи жалоб за сутки, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Так, больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии.

Почти половина из тех, кто столкнулся с плохой работой мессенджера, сообщает о сбое мобильного приложения, пишет РИА Новости.

Также поступают сообщения об общем сбое и проблемами с оповещениями.