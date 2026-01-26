Замедление Telegram: мягкая блокировка или показательная порка

С Telegram в России происходит странное - и это уже невозможно не заметить. Видео грузятся медленно, медиафайлы тоже, звонки давно отключены, а официальные комментарии меняются быстрее, чем скорость загрузки роликов. То «никаких новых мер не применяется», то «частичное замедление», то «недостаточно быстро выполняют требования». Формально - ничего не блокируют. По факту - сервис медленно, аккуратно, поэтапно лишают привычной функциональности.

И это, пожалуй, главный признак новой цифровой политики: не рубить, а подтачивать. За январь стало ясно: речь идет не о технических сбоях и не о случайностях. Это управляемый процесс. И у нас есть две основные версии происходящего.

Версия первая: медленная блокировка, чтобы все ушли в Max

Если смотреть на происходящее в связке, картина складывается довольно прямолинейная. Сначала отключение звонков в Telegram и WhatsApp*. Потом - проблемы с видео. Параллельно - «ковровая» зачистка VPN, которая отрезает обходные маршруты.

И на этом фоне - активное продвижение Max как «национального мессенджера», в который уже без альтернатив загнали родительские чаты, школы, госструктуры, учреждения, ведомства.

Max, видимо, не растет органически или растет недостаточно быстро. Поэтому его наполняют административно. И в этом смысле замедление Telegram выглядит не как борьба с преступностью, а как расчистка поля.

Цифры тут особенно показательные: 87 млн подписчиков у топ-каналов Telegram против 1,4 млн у тех же авторов в Max, следует из данных сервиса Telega.in за 4 квартал 2025 года. Массовой миграции не происходит - даже у тех, кто обязан «дублироваться». Люди просто не идут. А значит, их надо подтолкнуть. Или подтолкнуть сам Telegram - к выходу.

Замедление в этом сценарии - не наказание, а сигнал: либо вы уходите сами, либо мы сделаем так, что пользоваться приложением будет невозможно.

Версия вторая: наказание за непослушание

Вторая версия звучит официально и даже последовательно. Telegram, по мнению РКН и депутатов, «недостаточно быстро» удаляет вредный контент. Анонимные каналы, мошеннические сетки, финансовые пирамиды, фейки, экстремизм - список стандартный, знакомый, уже много лет универсальный.

Формулировка тоже знакомая: «мягкий намек». Так депутат Госдумы Андрей Свинцов прямо и сказал - замедление как мера воздействия, чтобы руководство Telegram «энергичнее взаимодействовало с властью».

Здесь важно одно: Telegram действительно удаляет контент. Просто не так, как хотелось бы регулятору. Не в том темпе, не по тем правилам и не всегда по первому требованию. И за это, возможно, получает такое техническое давление.

Замедление превращается в дисциплинарный кнут. Не выполняете - будем тормозить. А тормозить будем до тех пор, пока не поймете.

А что делает сам Telegram?

И вот тут начинается самое интересное. Telegram – не федеральный мессенджер и не сервис «под одну страну». Но Россия - один из ключевых рынков: по уровню вовлеченности, по политической значимости, по количеству каналов, по тому, как именно здесь используется платформа. В России Telegram - это СМИ, трибуна, рынок, справочная и политическая сцена.

Во всем мире Telegram - это мессенджер. В России - это инфраструктура. И вопрос, который сейчас повис в воздухе: готов ли Павел Дуров за нее бороться?

В 2018 году приложение уже проходило блокировку, и тогда создатели Telegram победили, выстояв технически и репутационно. Тогда это была «война». Сейчас - «осада». Медленная и выматывающая. И пока не видно, готов ли Telegram снова включить режим сопротивления - или же Россия станет тем рынком, который проще потерять, чем перестроить под требования регулятора. Открытие представительства? Компромисс? Частичные уступки? Пока - тишина. И это тоже сигнал.

Интернет без резких движений

Главное, что стоит понимать: мы живем уже не в эпоху «заблокировали - не работает». Мы живем в эпоху «работает плохо, неудобно, медленно, пока не надоест». Это новый метод управления цифровой средой - не запрет, а истощение.

И если Telegram действительно замедляют - неважно, по какой из двух причин, - результат будет один: людей снова ставят перед выбором без выбора. Либо терпеть, либо переходить туда, куда укажут. И, пожалуй, в этом и есть главный итог всей истории.

Ксения Журавкова

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ