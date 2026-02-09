 
Общество

Стали известны победители конкурса «Учитель года – 2026» в Острове

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года – 2026» прошел в Острове, сообщил глава Островского округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В его рамках участники демонстрировали мастерство и талант педагогов. По результатам испытаний I место присуждено учителю химии и биологии островской гимназии Татьяне Школьник. Учитель английского языка средней школы №1 Варвара Иванова заняла II место. Учитель биологии и географии средней школы №3 Юлия Лунина заняла III место. 

 

Педагоги награждены почетными грамотами управления образования Островского муниципального округа, поощрены сертификатами.

«От души поздравляю талантливых педагогов и желаю успехов в нелёгкой, но важной и общественно значимой работе!» - поздравил Дмитрий Быстров.

 

