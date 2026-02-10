Твари в человечьей шкуре, или Когда жестокость становится нормой?

Тихий провинциальный Псков периодически лихорадят новости о невероятной жестокости живодеров. Собаку Мию изрезали ножом, в котопритоне чуть не умерли с голода породистые кошки, мейн-куны потеряли в весе больше 60 процентов, а почти в Рождество горе-заводчица, экс-чиновница выкинула на трассе более 20 породистых собак.

Изображение создано с помощью ИИ

В соцсетях всем этим героям уже навешали ярлыков и матерных слов, причем заслуженно, потому как назвать вменяемыми людей, сделавших ЭТО, язык не поворачивается. И стыдно, что за последние годы выросло целое поколение садистов, чья смелость проявляется лишь в издевательствах над беззащитными существами. Эти «люди» в человечьей шкуре, кажется, полностью утратили способность к состраданию и эмпатии, превратившись в настоящих монстров.

Я уверена, что в аду есть отдельный котел, в котором все же варят тех, кто не умеет обращаться с беззащитными животными. И эти псковичи туда себе билет уже заслужили. Мой хит-парад моральных уродов:

Номер один: мучитель Мии

Пскович почти зарезал собаку Мию. Трижды судимый. Сегодня началось судебное слушание по факту издевательств над животным. И ему вменяют лишь причинение увечий. Потому что собака выжила. Подробности этого зверства ужасают: Мия получила множественные ножевые ранения, и лишь чудом ей удалось выжить.

Что движет человеком, способным на такое? Отсутствие моральных принципов, психические отклонения или просто патологическая тяга к причинению боли? Ответы на эти вопросы должны искать не только правоохранительные органы, но и общество в целом.

Номер два: недозаводчица с низкой соцответственностью

Вторая прославившая Псков как столицу изуверов на всю Россию, чиновница Светлана Удовенко, выкинула более 20 собак на мороз. Животные, привыкшие к теплу и заботе, оказались на улице в лютый холод, обреченные на голод, болезни и смерть. Такие действия не только нарушают закон о защите животных, но и демонстрируют полное отсутствие человечности. Как можно так легкомысленно распоряжаться жизнями тех, кто полностью зависит от человека?

Номер три: основательница котопритона

В котопритоне умирали от голода несколько десятков кошек: ад на земле им устроила тоже псковичка. Мяукающие породистые и не очень кошки и коты от голода умирали. Место, которое должно было стать убежищем для бездомных животных, превратилось в настоящий ад на земле. Животные, запертые в тесных клетках, медленно умирали от истощения, не получая ни еды, ни воды, ни ветеринарной помощи. Это не просто халатность, это преднамеренное убийство, растянутое во времени. Та, кто организовал этот «притон», должны понести самое суровое наказание.

Почему такое стало возможным? Потому что котики, собачки, пусть даже и породистые в нашем мире не защищены ничем. И если за мучения людей есть ответственность, то беды четверолапых могут и не заметить. И я уверена, что эти три айсберга изуверских пыток, которые получили питомцы прославившихся мучителей - это лишь верхушка глобальной пирамиды. Видели соседа по лестнице, который пнул свою собаку? Вам это не понравилось? А сообщить... засмеют. Потому что «твари в человечьей шкуре» про свои права знают. И пока не доказан факт жестокого обращения с животными, они будут уповать на законы, которые их защищают.

А животных защитить некому. И Мия, и породистые собаки заводчицы Удовенко, реально думали, что их хозяйка ведет на прогулку. Прогулку, с которой они не вернулись…

Анна Удовенко