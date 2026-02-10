 
Против Telegram составили семь протоколов за отказ удалить запрещенный контент 

Семь административных протоколов составлены в отношении мессенджера Telegram по статье об отказе удалить запрещенный контент. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.

«В суде зарегистрированы семь протоколов, составленных в отношении Telegram по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями)», - приводит сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России. 

