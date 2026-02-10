Telegram в России могут начать замедлять с 10 февраля

Власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России, рассказали РБК источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

По словам двух источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник 10 февраля. Еще один источник добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

9 и 10 февраля российские пользователи жаловались на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Жалобы пользователей фиксировались и в середине января, и в конце декабря.