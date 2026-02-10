 
Общество

Шестой сезон Лиги дебатов «Истина» открыли в Опочецком округе

0

Открытие шестого сезона Лиги дебатов «Истина» состоялось в Опочецком муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Открыл муниципальный этап шестого сезона Лиги дебатов "Истина", который прошел сегодня на базе районного Дома культуры. В игре приняли участие учащиеся гимназии, школы №4, а также впервые отстаивать собственную позицию учились ребята из общеобразовательной школы-интерната», - сообщил Юрий Ильин.

По его мнению, дебаты помогают развивать навыки публичного выступления, формируют ответственность перед принимаемыми решениями и учат находить компромисс даже в сложных ситуациях.

«Убежден, что каждый участник нашей лиги получил уникальный опыт, который станет основой будущих успехов», - добавил Юрий Ильин.
 

Напомним, региональная Лига дебатов «Истина» - масштабный проект Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Ранее был определен график муниципального и регионального этапов, а также полуфиналов и финальных игр. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026