Шестой сезон Лиги дебатов «Истина» открыли в Опочецком округе

Открытие шестого сезона Лиги дебатов «Истина» состоялось в Опочецком муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»
По его мнению, дебаты помогают развивать навыки публичного выступления, формируют ответственность перед принимаемыми решениями и учат находить компромисс даже в сложных ситуациях.
Напомним, региональная Лига дебатов «Истина» - масштабный проект Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Ранее был определен график муниципального и регионального этапов, а также полуфиналов и финальных игр.
