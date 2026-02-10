Шестой сезон Лиги дебатов «Истина» открыли в Опочецком округе

Открытие шестого сезона Лиги дебатов «Истина» состоялось в Опочецком муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Открыл муниципальный этап шестого сезона Лиги дебатов "Истина", который прошел сегодня на базе районного Дома культуры. В игре приняли участие учащиеся гимназии, школы №4, а также впервые отстаивать собственную позицию учились ребята из общеобразовательной школы-интерната», - сообщил Юрий Ильин.

По его мнению, дебаты помогают развивать навыки публичного выступления, формируют ответственность перед принимаемыми решениями и учат находить компромисс даже в сложных ситуациях.

«Убежден, что каждый участник нашей лиги получил уникальный опыт, который станет основой будущих успехов», - добавил Юрий Ильин.

Напомним, региональная Лига дебатов «Истина» - масштабный проект Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Ранее был определен график муниципального и регионального этапов, а также полуфиналов и финальных игр.