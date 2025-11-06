Общество

Определён график этапов шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина»

В ноябре в Псковской области стартует 6-й сезон региональной Лиги дебатов «Истина» - масштабного проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. График муниципального и регионального этапов, а также полуфиналов и финальных игр определил оргкомитет лиги под руководством вице-спикера Собрания Виктора Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В обсуждении приняли участие координатор проекта Юлия Лысова, заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова, региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова и представитель министерства образования Псковской области Дарья Флотская.

В прошлом году в интеллектуальный молодёжный проект было вовлечено более 600 старшеклассников из всех муниципальных и городских округов. В этом году решено повысить планку и увеличить количество участников за счёт студентов учреждений среднего профессионального образования.

«Алгоритм подготовки к дебатам выработан, но требует активности на старте, потому что «как запряжём, так и поедем». Первые шаги к новому сезону сделаны – идёт регистрация команд», – обратил внимание Виктор Остренко и призвал муниципалитеты активнее подавать заявки на участие в дебатах.

Период регистрации завершится 17 ноября. Затем начнётся муниципальный этап лиги, который продлится до 20 февраля. Отдельно организаторы обсудили даты проведения игр для крупных муниципальных образований, которые выдвигают наибольшее количество команд: это города Псков, Великие Луки, Остров и близлежащие районы. Региональный этап запланирован на март, финальные игры состоятся в апреле 2026 года.

Члены оргкомитета также проработали вопросы выбора тем для дебатов, проведения мастер-классов для школьников, студентов и экспертов.

Завершая организационную сессию, Виктор Остренко подчеркнул образовательную и социальную миссию проекта: «Дебаты – это не просто игра. Дебаты учат молодых людей навыкам общественной дискуссии, диалога, самопрезентации, поиска аргументов для отстаивания своей точки зрения. Это ещё и горизонтальная социализация. Мы учим ребят из разных городов и районов общаться со своими сверстниками».