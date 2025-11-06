Определён график этапов шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина»

В ноябре в Псковской области стартует 6-й сезон региональной Лиги дебатов «Истина» - масштабного проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. График муниципального и регионального этапов, а также полуфиналов и финальных игр определил оргкомитет лиги под руководством вице-спикера Собрания Виктора Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В обсуждении приняли участие координатор проекта Юлия Лысова, заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова, региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова и представитель министерства образования Псковской области Дарья Флотская.
В прошлом году в интеллектуальный молодёжный проект было вовлечено более 600 старшеклассников из всех муниципальных и городских округов. В этом году решено повысить планку и увеличить количество участников за счёт студентов учреждений среднего профессионального образования.
Период регистрации завершится 17 ноября. Затем начнётся муниципальный этап лиги, который продлится до 20 февраля. Отдельно организаторы обсудили даты проведения игр для крупных муниципальных образований, которые выдвигают наибольшее количество команд: это города Псков, Великие Луки, Остров и близлежащие районы. Региональный этап запланирован на март, финальные игры состоятся в апреле 2026 года.
Члены оргкомитета также проработали вопросы выбора тем для дебатов, проведения мастер-классов для школьников, студентов и экспертов.
Завершая организационную сессию, Виктор Остренко подчеркнул образовательную и социальную миссию проекта: «Дебаты – это не просто игра. Дебаты учат молодых людей навыкам общественной дискуссии, диалога, самопрезентации, поиска аргументов для отстаивания своей точки зрения. Это ещё и горизонтальная социализация. Мы учим ребят из разных городов и районов общаться со своими сверстниками».