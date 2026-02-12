Опубликовано видео с заседания суда по делу бывшей начальницы почты в Усвятах

Видео с рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи «Усвяты» Невельского почтамта УФПС Псковской области АО «Почта России» в Невельском районном суде предоставили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Женщина признана виновной в присвоении вверенных ей денежных средств и товарно-материальных ценностей из отделения почтовой связи на общую сумму более 1,3 миллиона рублей с использованием своего служебного положения.

Напомним, в ходе судебного заседания подсудимая Кириенкова полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.