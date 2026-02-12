Бывшей начальнице почты в Усвятах вынесли приговор за присвоение 1,3 млн рублей

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи «Усвяты» Невельского почтамта УФПС Псковской области АО «Почта России». Женщина признана виновной в присвоении вверенных ей денежных средств и товарно-материальных ценностей из отделения почтовой связи на общую сумму более 1,3 миллиона рублей с использованием своего служебного положения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Изображение сгенерировано нейросетью

В ходе судебного заседания подсудимая Кириенкова полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также с осужденной в полном объеме взыскан ущерб, причиненный преступлением.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Напомним, с начала этого года в Псковской области это уже не первый приговор по факту присвоения денежных средств АО «Почта России».