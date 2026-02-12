Активисты рассказали псковским школьникам об угрозах в интернете

На этой неделе в псковских школах состоялась серия просветительских мероприятий, приуроченных к Всемирному дню безопасного интернета. Инициаторами выступили активисты Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

К мероприятиям присоединились представители УМВД России по Псковской области, Центра информационной безопасности АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» и сотрудники аппарата ПГД.

«Мы стремимся донести до ребят информацию о том, как вести себя безопасно в интернет-сети, и помочь им выработать ответственный и осознанный подход к жизни в цифровом пространстве», — подчеркнула председатель Совета по молодежной политике Юлия Маринина.

В рамках встреч специалисты поделились с учащимися знаниями о различных видах киберпреступлений. Были разъяснены нюансы, когда репосты или комментарии могут повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность, а также даны рекомендации по действиям в случае утечки личных данных.

Отдельное внимание уделили психологии мошенников и методам распознавания поддельных видео- и аудиоматериалов. Кроме того, юным пользователям интернета был представлен базовый набор технических знаний, который поможет им увереннее ориентироваться в онлайн-среде.