Псковичей предупредят о мошеннических звонках членам семьи

Цифровая экосистема МТС запустила для жителей Псковской области функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». Сервис отправляет смс или пуш-уведомления в режиме реального времени, если кому-то из близких поступил звонок с подозрительного номера, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Владелец подписки в рамках сервиса «Защитник для своих» может подключить к защите несколько членов семьи и сразу узнавать о любых подозрительных звонках на их номера. Это особенно важно для пожилых людей и детей. Такой подход помогает снизить риск того, что мошенники вовлекут родных в сценарии, построенные на доверии или запугивании, чтобы выманить у людей личные данные и похитить денежные средства.

Система «Защитник» действует на основе сложных моделей искусственного интеллекта, и в момент звонка анализирует по множеству параметров входящий номер в реальном времени по базе данных, в которой хранятся скомпрометированные номера. Если номер не вызвал подозрений, звонок поступит абоненту. Опасный звонок сервис заблокирует, возможному преступнику ответит голосовой помощник, запишет разговор, а затем предоставит пользователю расшифровку.

Если человек все же ответил на звонок обманщика, то «Защитник» предупредит об этом прямо во время разговора, отправив голосовое сообщение со словами «Внимание! Возможно, с вами разговаривает мошенник». Эта функция называется «Безопасный звонок».

«Мошеннические звонки становятся всё более продуманными и психологически точными, поэтому простых мер предосторожности уже недостаточно. Все шире круг людей, которые оказываются втянуты в схемы обмана. Это не только пожилые люди, но и дети, подростки, а также слишком доверчивые или сильно занятые люди, которым некогда перепроверять информацию. Важно обсуждать с близкими правила безопасности и пользоваться самыми современными сервисами защиты себя и родных от мошенников», — отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 году функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.