Пскович получил три года условно и лишился телефона за покупку амфетамина

Псковский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении жителя Пскова Кадырова, который с целью личного употребления незаконно приобрел через приложение мобильного телефона у своей знакомой психотропное вещество — амфетамин, массой 1,3 грамма, что образует крупный размер, после чего незаконно хранил его при себе до задержания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

С учетом данных о его личности, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года с вменением ему ряда обязанностей.

Мобильный телефон, являющийся средством совершения преступления, конфискован в доход государства.