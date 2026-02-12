 
Общество

Пскович получил три года условно и лишился телефона за покупку амфетамина

0

Псковский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении жителя Пскова Кадырова, который с целью личного употребления незаконно приобрел через приложение мобильного телефона у своей знакомой психотропное вещество — амфетамин, массой 1,3 грамма, что образует крупный размер, после чего незаконно хранил его при себе до задержания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

С учетом данных о его личности, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года с вменением ему ряда обязанностей. 

Мобильный телефон, являющийся средством совершения преступления, конфискован в доход государства.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026