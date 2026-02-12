Стала известна причина горящих фонарей на улице Коммунальной в Пскове

Стала известна причина горящих уличных фонарей на улице Коммунальной в Пскове. По словам очевидца, свет горел в ходе плановой проверки работоспособности оборудования.

По словам местного жителя, специалисты проводили диагностику и ремонт осветительных приборов.

«Рядом с моим домом починили два фонаря», — поделился наблюдатель.

Напомним, днем псковичи заметили работающие в дневное время уличные фонари на улице Коммунальной. Как отмечалось, такая картина наблюдалась в разных районах города ежедневно.