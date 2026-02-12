Фотофакт: На улице Коммунальной в Пскове белым днем горят фонари

Жители Пскова фиксируют случаи нерационального использования электроэнергии. Яркий пример забывчивости или сбоя в системах городского освещения попал в объектив камеры очевидца на улице Коммунальной.

Несмотря на ясную погоду и высокий уровень естественного освещения, вдоль всей улицы в дневное время продолжают гореть уличные фонари. Как отмечает местный житель, такая картина наблюдается в разных районах города ежедневно.

В то же время на одной стороне улицы Вокзальной продолжает отсутствовать наружное освещение еще с декабря.