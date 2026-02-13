МЧС предупреждает жителей Псковской области о сильном снеге

Сильный снег ожидается на территории Псковской области сегодня вечером и в ночь на 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

В 09:30 от Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении: «Сегодня вечером и в течение ночи 14 февраля по Псковской области, преимущественно по центральным, южным, восточным районам ожидается сильный снег».

МЧС рекомендует жителям и гостям региона в условиях плохой видимости быть осторожнее за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров; использовать противотуманные фары; переходить дорогу только в установленных местах, быть внимательнее.