С пятницы на Псковскую область обрушатся снегопады циклона «Тамара»

В период с пятницы по воскресенье Псковскую область накроют интенсивные снегопады циклона «Тамара». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По её словам, после снегопадов вновь установится сухая и морозная погода с ночными температурами до -22 градусов.

«Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу на большей части территории области пройдёт сильный снег. В воскресенье — уже небольшой снег. В следующие дни, до 19‑го, опять прогнозируются температуры ниже нуля. Как только влияние циклона со снегом закончится, вновь вернутся ночные температуры от -17 до -22 градусов, дневные — от -8 до -13, от -7 до -12 градусов. То есть опять установится сухая и морозная зимняя погода», - отметила синоптик.

По словам Талы Нещадимовой, зима в Псковской области продолжается, и об ее окончании говорить слишком рано.