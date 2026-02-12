 
Общество

С пятницы на Псковскую область обрушатся снегопады циклона «Тамара»

0

В период с пятницы по воскресенье Псковскую область накроют интенсивные снегопады циклона «Тамара». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова. 

По её словам, после снегопадов вновь установится сухая и морозная погода с ночными температурами до -22 градусов.

«Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу на большей части территории области пройдёт сильный снег. В воскресенье — уже небольшой снег. В следующие дни, до 19‑го, опять прогнозируются температуры ниже нуля. Как только влияние циклона со снегом закончится, вновь вернутся ночные температуры от -17 до -22 градусов, дневные — от -8 до -13, от -7 до -12 градусов. То есть опять установится сухая и морозная зимняя погода», - отметила синоптик.

По словам Талы Нещадимовой, зима в Псковской области продолжается, и об ее окончании говорить слишком рано.

«Пока зима продолжается, и говорить о потеплении после 19‑го числа мы не можем уверенно — такая вероятность есть, но утверждать это на основании текущей ситуации пока нельзя. Так что у февраля есть шанс остаться полностью зимним месяцем», — пояснила Тала Нещадимова.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026