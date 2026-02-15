 
Общество

На Земле началась вторая магнитная буря 15 февраля

0

В ночь на 15 февраля на Земле началась вторая магнитная буря февраля, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Событие относят к слабым по мощности: пик активности пришелся около 5 утра по московскому времени и достиг уровня G1.3 по пятибалльной шкале.

Изображение от freepik

Причиной возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная напротив Земли. При этом буря началась примерно на сутки раньше, чем ожидали специалисты. Предыдущая магнитная буря аналогичной силы была зарегистрирована 5 февраля, то есть перерыв между ними составил 10 суток, пишет «Коммерсантъ».

Февраль 2026 года пока проходит спокойнее, чем январь, который стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие. Основная активность в январе наблюдалась во второй половине месяца.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026