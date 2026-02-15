 
Общество

Стоматолог назвал главные ошибки при уходе за зубами

Многие уверены, что правильный уход за зубами ограничивается чисткой два раза в день. Однако, как отмечает врач-стоматолог и руководитель бренда Revyline Максим Обушенков, даже при регулярной гигиене можно допускать ошибки, которые со временем приводят к кариесу, воспалению десен и повреждению эмали.

По словам специалиста, внимание стоит уделять не только зубам, но и состоянию зубной щетки. После каждого использования ее необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять сохнуть без защитного колпачка. Во влажной закрытой среде щетина становится благоприятной почвой для размножения бактерий, что снижает эффективность гигиены полости рта.

Не менее важна и продолжительность чистки. Обушенков подчеркивает, что слишком быстрая чистка не позволяет качественно удалить налет. При использовании обычной щетки процедуре следует уделять не менее трех минут, соблюдая правильную технику. Электрические щетки, как правило, рассчитаны на двухминутный цикл, который важно полностью выдерживать, пишет «Газета.Ru».

Эксперт напоминает о необходимости регулярных визитов к стоматологу. Профессиональная гигиена полости рта рекомендуется как минимум раз в полгода, а при наличии индивидуальных показаний — чаще. Именно на профилактическом приеме можно обнаружить начальные повреждения эмали или кариес на ранней стадии и своевременно предотвратить развитие проблемы.

Отдельно стоматолог обращает внимание на распространенную привычку тщательно полоскать рот сразу после чистки. В некоторых случаях это снижает эффективность зубной пасты, так как активные компоненты не успевают подействовать. Поэтому после чистки можно ограничиться минимальным ополаскиванием или использовать специальные средства, назначенные врачом.

По словам Обушенкова, одной зубной щетки недостаточно для полноценного ухода. Для очистки межзубных промежутков и труднодоступных зон важно дополнительно использовать зубную нить, ирригатор и монопучковую щетку. Именно в этих местах чаще всего скапливается налет и начинается развитие кариеса.

Эксперт также советует не чистить зубы сразу после еды. Особенно это касается приема кислых или сладких продуктов, после которых эмаль временно становится более уязвимой. Оптимально подождать около двадцати минут, чтобы слюна восстановила естественный баланс в полости рта.

Наконец, Обушенков напоминает о необходимости регулярно менять зубную щетку или насадку для электрической модели. Делать это следует примерно раз в три месяца, а также после перенесенных инфекционных заболеваний. Изношенная щетина хуже справляется с очисткой и может стать источником бактерий.

Соблюдение этих рекомендаций, по словам специалиста, помогает сохранить здоровье зубов и десен и снизить риск серьезных стоматологических проблем в будущем.

