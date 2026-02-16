 
75% псковичей хранят традицию выпекания блинов — опрос

Творог против мяса: любимые женские и мужские начинки к блинам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результату опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Традицию печь блины на масленицу хранит большинство семей: 75% респондентов подтвердили, что в их домах есть такой обычай.

В топ-3 любимых начинок к блинам у псковичей — мясо (30% голосов опрошенных), сгущенка (26%) и творог (22%). 16% горожан любят блины с вареньем, по 12% — со сметаной или икрой.

Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу. У горожанок же самая любимая начинка — творог.

