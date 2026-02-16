Telegram за день заблокировал свыше 200 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram в воскресенье заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов, что стало максимальным значением с конца января, следует из статистики мессенджера.

Так, согласно данным, по итогам воскресенья мессенджер заблокировал 235 282 групп и каналов. Это что стало самым высоким уровнем с 23 января (в тот день - 300 840).

С февраля января мессенджер заблокировал 1 856 069 групп и каналов. с начала года их число составило 7 256 305, из них 27 282 сообщества, «связанных с терроризмом», пишет РИА Новости.

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте». Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.