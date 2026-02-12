Telegram с петлей на шее

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Мир, как и прежде, нуждается в некоем абсолютном злодее, на которого можно показать пальцем и сказать: «Это ты во всем виноват!»

Харуки Мураками, «О чем я говорю, когда говорю о беге»

Роскомнадзор, наконец, набрал в легкие воздух и произнёс вслух то, что и так было видно без микроскопа: мессенджеру Telegram кислород стали подавать строго дозировано, в минимально допустимых количествах. Чтобы, значит, хрипел, но не помер скоропостижно. Загибался аккуратно, постепенно, с заботой о безопасности. Формулировки предельно корректные и абстрактные – речь идёт о мерах по противодействию внешним угрозам. И, строго говоря, спорить с самим посылом странно и нелепо.

Государство обязано защищаться – это так же верно, как теорема Пифагора. Тем более в эпоху, когда отношения с внешним миром, мягко скажем, не санаторно-курортные. Киберпреступность растёт в геометрической прогрессии, телефонные мошенники выкачивают у доверчивых граждан десятки миллионов честно заработанных рублей, а подростков действительно втягивают в криминальные схемы через интернет. Это не публицистическая гипербола, это сухая статистика МВД и Центробанка. И когда власти говорят о необходимости контроля – в этом есть железная логика.

Но дьявол, как водится, не в цели, а в методе ее достижения.

Telegram в России давно стал де-факто национальным мессенджером. По данным различных исследований аудитории, речь идёт о десятках миллионов пользователей – больше половины взрослого населения страны в «телеге» присутствует регулярно. Причём массовый переход туда начался задолго до гнобления и блокировки Facebook* и Instagram*. Люди шли в главный мессенджер страны не из идейных соображений, а по банальной причине удобства интерфейса.

Telegram первым предложил каналы как формат. Информация перестала быть квестом, где надо много и вдумчиво «гуглить» – она сама стала приходить к пользователю. Это и есть квинтэссенция новых медиа: горизонтальная коммуникация, отсутствие потери времени, минимальный порог входа.

Что важно – российское государство в Telegram работать научилось, притом весьма эффективно. Присутствует широкий спектр провластных, патриотических и лояльных ресурсов. Это уже секрет Полишинеля, что в развитие телеграм-инфраструктуры, включая медиакластеры, администрацией президента были вложены серьёзные средства. Telegram для российской власти стал не очередной головной болью, а эффективным инструментом влияния на повестку – и внутреннюю, и внешнюю.

Именно через Telegram российская позиция зачастую транслируется в мир напрямую, минуя неповоротливые и старорежимные традиционные каналы и масс-медиа. В условиях ограничений на российский контент в западных соцсетях, это едва ли не единственная площадка для «народной дипломатии». Закрывать или системно душить её – значит добровольно ослаблять собственный коммуникационный ресурс и возможности российского продвижения.

Есть и сугубо практическая сторона. Telegram активно блокирует мошеннические каналы и боты – это не только официально подтверждалось самой платформой, но видно невооруженным глазом. Давно вас беспокоили мошенники именно в Телеграме?

Да, пока все не идеально. Но сравните с тем, сколько лет телефонные аферисты спокойно орудовали через обычные звонки с подменой номеров – и вопросов станет меньше. Борьба с криминалом в сети – это совместная работа, а не состязание «кто кого переудаляет».

На этом фоне попытка резко ограничить Telegram выглядит, мягко говоря, иррационально. Ничего против MAX не имею: конкуренция – вещь очень полезная, всем страждущим предлагаю им пользоваться. Но давайте честно: по масштабу аудитории, функционалу и степени доверия до Telegram ему ещё расти и расти.

Так и что же? Всё, что нажито непосильным трудом, – миллионы пользователей, выстроенные каналы коммуникации, медийные экосистемы, инфраструктура влияния – прям вот необходимо пустить в расход? Ради чего? Чтобы продемонстрировать принципиальность?

История с блокировкой Telegram ведь уже была, в 2018 году Роскомнадзор пытался это сделать. Итог – миллионы IP-адресов под раздачей, перебои в работе сторонних сервисов и, в конечном счёте, фактическое признание невозможности полного блокирования. В 2020 году ограничения, наконец, сняли. С тех пор Telegram только укрепился.

Да, у Роскомнадзора сегодня более мощные инструменты, позволяющие, как видим, добиваться определенного результата. Но ведь и цифровая грамотность населения в 2026 году несопоставимо выше, чем в 2018-м. Тем более, мы видим, что, несмотря на замедления и ограничения, народ из Телеграма не побежал. Закрыть совсем? А где гарантия, что все стройными рядами, маршируя и с песнями, отправятся в MAX? А если не отправятся? Желающие обходят блокировки легко и без драматических пауз. Закрыть можно. Заставить всех стройными рядами перейти в другой сервис – гораздо сложнее. Люди не всегда идут туда, куда их сурово направляют. Иногда они просто адаптируются, открывают закрытое с ноги и остаются там, где им привычно.

Telegram и ВКонтакте – это, образно говоря, две руки одного медийного организма. ВК – социальная сеть с глубокой интеграцией в российскую экосистему. Telegram – мобильная, быстрая, гибкая среда повестки. Зачем превращать организм в однорукого, если можно использовать обе?

Я понимаю, что есть противоречия между Павлом Дуровым и российскими контролирующими органами. Ну так в чем проблема – сядьте и договоритесь. Не в публичной плоскости, конечно. Но тут явно не тот случай, когда противоречия носят неразрешимый характер. Пойдите на разумные компромиссы, вариантов которых множество. Зачем же, при малейшем насморке, судорожно хвататься за гильотину и рубить голову?

Гибкость – не признак слабости. Это признак рациональности. Тем более, когда речь идёт о платформе, на которой уже построена значительная часть общественно-политической коммуникации страны.

А так-то можно, конечно, изобразить Нонну Мордюкову из «Бриллиантовой руки»: «Не будут брать – отключим газ». Но цифровая эпоха устроена иначе. «Отключение газа» часто приводит к нежелательному эффекту. Когда люди просто продолжают жить так, как жили, но затаив обиду и многозначительно разговаривая на кухне. Не думаю, что государство хочет такого развития сюжета.

Вопрос с Telegram – это не про любовь или нелюбовь к конкретному мессенджеру, кто хороший, а кто плохой. Это про стратегию. Про умение думать на несколько шагов вперед. И если уж говорить о безопасности, то безопасность – это ещё и предсказуемость. Которая в стратегическом управлении куда ценнее, чем демонстративная решительность.

