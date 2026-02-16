 
Общество

Агрофирма «Победа» обжалует в Конституционном суде решение о возмещении морального вреда родственникам погибших в ДТП

Агрофирма «Победа» считает несоответствующими Конституции требования оплачивать в солидарном порядке вред родственникам погибших в дорожно-транспортном происшествии под Псковом и намерена отстаивать свои интересы в Конституционном суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в агрофирме. 

Ранее сообщалось, что судебные приставы Псковского района принудили агрофирму выплатить 1 млн 800 тысяч рублей компенсации морального вреда за гибель двух человек в аварии. После того как компания проигнорировала добровольный срок исполнения решения суда, приставы наложили арест на активы и запретили регистрационные действия с имуществом должника. Однако в агрофирме пояснили, что постановлениями о возбуждении исполнительного производства установлен срок для добровольного исполнения - 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, в этот же день пристав вынес постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости и автотранспортных средств, а также постановления о наложений ареста на денежные средства предприятия. Требования исполнительных документов исполнены обществом добровольно 28 января (в срок, установленный для добровольного исполнения).

Также в агрофирме уточнили, что виновным в ДТП на дороге Псков – Ваулино – Торошино, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик «ЗИЛ», принадлежавший агрофирме, признан водитель легкового авто. Погибли в аварии пассажир легковушки и ее внук. 

Предприятие обязали выплатить компенсацию в связи с тем, что виновник ДТП, являющийся студентом очного отделения медицинского вуза, в части взыскания компенсации морального вреда приговор не исполнил, потерпевшие обратились в Псковский районный суд с исками о взыскании денежных средств с агрофирмы «Победа». При причинении вреда третьим лицам, коими являются родственники погибших, владельцы источников повышенной опасности (в данном случае грузовой автомобиль, - прим. ред.), взаимодействием которых причинен вред, солидарно возмещают моральный вред независимо от вины каждого из них. 

Таким образом, на агрофирму в отсутствии вины в ДТП возложили обязанность по выплате компенсации морального вреда, который не компенсировал потерпевшим сам виновник. 

Предприятие считает несоответствующими Конституции РФ положения, позволяющие взыскивать солидарно с владельцев источников повышенной опасности, взаимодействием который причинен вред, моральный вред, в тех случаях, когда приговор суда достоверно устанавливает виновного в ДТП. Агрофирма намерена в дальнейшем отстаивать свои права в Конституционном суде.

