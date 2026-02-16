Пенсионеры в Куньинском округе не стали покидать свой дом после обрушения крыши

Крыша жилого дома на улице Первомайской в посёлке Кунья обрушилась на выходных под тяжестью снега. В двухквартирном доме, где проживают семьи пенсионеров Рожковых и Лещевых, не выдержали стропила двухскатной крыши. В результате кровля разъехалась, повредив печные трубы. Глава Куньинского округа Олег Лебедев сегодня посетил пострадавшие семьи и проконтролировал ход восстановительных работ.

Фото: «Пламя»

Олег Лебедев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что администрация предлагала временное размещение семьям и возможность предоставления жилья из маневренного фонда. Однако семьи решили восстановить свой дом. «Много лет они прожили в этом доме, здесь у них всё: и огород, и все надворные постройки, и большая часть прожитой жизни», — отметил глава Куньинского округа.

Сегодня утром Олег Лебедев пообщался с семьями и оценил выполнение ремонтных работ.

«В настоящее время крыша очищена от снега, установлена одна из двух повреждённых печных труб. Сегодня их должен посетить представитель строительной бригады. Вопрос о стоимости ремонта пока остаётся открытым, информацию должны предоставить строители», - поделился глава Куньинского округа.

Одна из жительниц дома Галина Рожкова, по словам главы, подчеркнула: «Очень впечатлила отзывчивость многих людей, большое всем спасибо за помощь!»