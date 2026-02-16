 
Общество

Пенсионеры в Куньинском округе не стали покидать свой дом после обрушения крыши

0

Крыша жилого дома на улице Первомайской в посёлке Кунья обрушилась на выходных под тяжестью снега. В двухквартирном доме, где проживают семьи пенсионеров Рожковых и Лещевых, не выдержали стропила двухскатной крыши. В результате кровля разъехалась, повредив печные трубы. Глава Куньинского округа Олег Лебедев сегодня посетил пострадавшие семьи и проконтролировал ход восстановительных работ. 

Фото: «Пламя» 

Олег Лебедев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что администрация предлагала временное размещение семьям и возможность предоставления жилья из маневренного фонда. Однако семьи решили восстановить свой дом. «Много лет они прожили в этом доме, здесь у них всё: и огород, и все надворные постройки, и большая часть прожитой жизни», — отметил глава Куньинского округа.

Сегодня утром Олег Лебедев пообщался с семьями и оценил выполнение ремонтных работ.

«В настоящее время крыша очищена от снега, установлена одна из двух повреждённых печных труб. Сегодня их должен посетить представитель строительной бригады. Вопрос о стоимости ремонта пока остаётся открытым, информацию должны предоставить строители», - поделился глава Куньинского округа.

Одна из жительниц дома Галина Рожкова, по словам главы, подчеркнула: «Очень впечатлила отзывчивость многих людей, большое всем спасибо за помощь!»

Прокомментировать

Пресс-портреты

Лебедев Олег Николаевич

Лебедев Олег Николаевич

Глава Куньинского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026