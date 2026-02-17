 
Общество

Вторник Масленичной недели: традиции «Заигрыша»

Второй день Масленичной недели, известный в народном календаре как «Заигрыш», знаменует собой начало широких гуляний и активного общения. В 2025 году он приходится на 17 февраля. Если первый день был посвящен подготовке и встрече праздника, то вторник традиционно отводился для налаживания социальных связей и укрепления семейных уз.

​Свое название день получил благодаря обычаю смотрин. В это время было принято организовывать встречи молодежи: устраивались катания с ледяных горок, игры и праздничные гуляния. Основной целью таких мероприятий было знакомство будущих пар для заключения союзов.

Согласно поверьям, в «Заигрыш» нельзя завидовать. Также рекомендуется отложить на другой день все серьезные дела, связанные с финансами. Во второй день Масленицы лучше не проводить хирургические операции и не удалять зубы. Кроме того, не стоит рассказывать никому о своих снах, особенно до полудня. В противном случае плохие сновидения быстро сбудутся, а хорошие, наоборот, не исполнятся наяву.

Современный «Заигрыш» сохраняет свою актуальность как день, посвященный гостеприимству. В этот день проводят семейные встречи: традиция предписывает накрывать щедрые столы и приглашать родных и близких. Это способствует укреплению межпоколенческих связей. Принято устраивать и дружеские визиты: вторник считается идеальным временем для посещения друзей и обмена праздничными угощениями.

Важной частью праздника остается обычай делиться угощением с теми, кто в этом нуждается.

