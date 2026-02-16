«Гори-гори ясно!» — афиша празднования Масленицы

Масленица - это проводы зимы и встреча весны. Что нужно делать, чтобы потом весь год был удачным? Печь блины, бывать друг у друга в гостях, приносить подарки. А в конце недели — весело провожать зиму, по традиции сжигая чучело Масленицы.

Где псковичи могут встретить праздник правильно — с блинами и хороводами, узнала Псковская Лента Новостей.

ПАРКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Празднование Масленицы в Пскове

Когда: 22 февраля, в 12.00

Где: Псков, Финский парк

Жителей и гостей областного центра Масленица соберет в Финском парке в Пскове 22 февраля. Там планируются народные гуляния.

«Масленица зовёт! Зима уже прощается, а весна спешит к нам — самое время встречать её ярко, весело и по-настоящему празднично. Приглашаем всех на яркий праздник Масленицы в тёплой атмосфере народных традиций!» - сообщили в Городском культурном центре.

Посетителей ожидает множество праздничных площадок, концертная программа, игры и конкурсы, народные забавы, блины и угощения.

«Приходите всей семьёй, зовите друзей - будет шумно, весело и интересно! Вход свободный! Делитесь постом и приходите проводить зиму вместе!» - добавили организаторы мероприятия.

Масленица в парке аттракционов «Волшебная Гора»

Когда: 21 февраля, с 14.00 до 17.30.

Где: Псков, Завеличенская набережная, 2

«Друзья, зима упорствует, но мы поможем весне быстрее вступить в свои права! Мы приглашаем всех желающих присоединиться к большому празднику с народными традициями, песнями, танцами и развлечениями!» – рассказали в парке аттракционов.

Участников праздника ждут проводы зимы и встреча весны вместе с ведущими, народные песни и зажигательные танцы, участие в больших хороводах и изучение особенностей псковского говора, а также увлекательные состязания и традиционные игры.

«Гости смогут насладиться яркими танцевальными номерами, веселыми песенками-играми, задорными частушками и потрясающей атмосферой праздника. Приходите всей семьей, получите заряд бодрости, солнца и радости!» - отметили организаторы.

Масленичная карусель в Доме офицеров

Когда: 22 февраля, в 12.00.

Где: Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5

Дом офицеров приглашает на широкое народное гулянье в малом зале. «Здесь, словно в сказочном ларце, раскинется ярмарка мастеров, где умелые руки псковских кудесников представят дивные сувениры, изящные украшения, очаровательных кукол и прочие сокровища, сотворенные с любовью и вдохновением», - рассказали организаторы.

На первом этаже будет работать настоящий «БлинБар»: гостей ждут блинчики, чай и домашняя выпечка. Окунуться в разудалую атмосферу Масленицы помогут старинные забавы и русские потехи.

Концертная программа «Шуми, Масленица!»

Когда: 22 февраля, в 12.00.

Где: Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5

В концертном зале Дома офицеров пройдет концерт под названием «Шуми, Масленица!» – праздничная программа из танцев, песен и народного задора. Свои номера представят творческие коллективы Дома офицеров и города Пскова.

«Праздник Масленицы – это мостик в будущее, где традиции расцветают новыми красками, обещая радость и обновление. Приходите, чтобы стать частью этого волшебства!» - отметили организаторы.

Фестиваль «Масленица молодая»

Когда: 20 февраля, в 17.00.

Где: Пскове, ул. Кузнецкая, 1-б.

Фольклорный фестиваль пройдет в креативном пространстве «Лофт». Гостей мероприятия будут ждать выступления фольклорных коллективов, игры, мастер-классы и диджей-сет.

На фестивале выступят молодежные фольклорные коллективы «Уграда», «Плескава» и «Очелье», которые расскажут о традиционных играх, хороводах и песнях Псковской области. Участники фестиваля смогут поиграть в «Растяпу», «Стенка на стенку» и «Суп варить», узнают о Масленичной карусели и станцуют польку.

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса проведет мастер-класс по приготовлению блинов. Представители этнографического семейного ансамбля народа сето «Каарахельбе» поделятся своими традициями и вместе с участниками создадут куклу-масленицу. Также пройдут мастер-классы по изготовлению игрушки «Псковский растягай» и куклы-масленицы из соломы от Псковского областного центра народного творчества. Завершится праздник диджей-сетом в фольклорном стиле от DJ Pablo.

МУЗЕИ

Псковский музей-заповедник

«Широкая масленица» в Палатах у Сокольей башни

Когда: 21 февраля, в 15.00.

Где: Комсомольский пер., 7.

Псковский музей приглашает проводить зиму и встретить весну вместе. В Палатах у Сокольей башни пройдет культурно-образовательная программа «Широкая Масленица».

В обстановке русской избы участники узнают о значении Масленицы для русского народа и обрядах каждого дня большой масленичной недели, смастерят масленичное чучело, познакомятся с рецептами традиционной псковской кухни, поучаствуют в традиционных русских играх и забавах.

«Знакомство с масленичными традициями будет происходить в формате путешествия в сказку, где главный персонаж истории, сказочная Коза, окажется гостем одной городской избы в разгар Масленичных гуляний. А вот какие приключения, загадки и открытия ждут ее и всех гостей праздника – вы сможете узнать на программе», - отметили в музее.

Музейный праздник «Зима снег простилает, весна цветы рассыпает»

Когда: 22 февраля, в 12.00.

Где: Палаты у Сокольей башни, Комсомольский пер., 7

На Масленицу гуляем с размахом! И провожаем ее вместе с Псковским музеем. На празднике будут работать площадки для всей семьи: театрализованное интерактивное представление, мастер-класс по росписи деревянной игрушки «На ярмарке по весне», мастер-класс по изготовлению козы из джута «Коза-Дереза», рассказ о традициях празднования Масленицы на Руси с фольклором в экспозиции русской избы, викторина «Кто в доме хозяин», творческое задание для самых маленьких «Блинчики с припёком». Кроме того, всех участников ждут угощения и розыгрыш призов.

Масленица в усадьбе Корвин-Круковских

Когда: с 16 по 22 февраля.

Где: Великолукский район, д. Полибино

Жителей и гостей региона приглашают на культурно-просветительское мероприятие в музей-усадьбу Софьи Ковалевской. «Ежедневно в доме Василия Корвин-Круковского, отца Софьи Васильевны, будут встречать гостей. Посетителям расскажут о ярком и весёлом празднике, особо любимом с древних времён на Руси, познакомят с традициями и обычаями, которые с любовью передавались из поколения в поколение нашими предками, представят главный символ Масленицы – блины», - пояснили в музее.

Вторая часть масленичного действия продолжится на улице. Для гостей подготовили такие зимние забавы: метание валенок на дальность и снежков на точность, перетягивание каната, бег в мешках на скорость, взятие зимнего городка и другие.

«Хоровод вокруг чучела Масленицы под зажигательную музыку не даст замерзнуть ни ребятне, ни взрослым. Также посетители смогут покататься на санках и «ватрушках» с музейной горки, покормить в кормушках птиц», - добавили в музее.

Завершится праздник угощением блинами.

Программа «Масленичный балаган»

Когда: с 17 по 28 февраля.

Где: Куньинский район, д. Наумово.

Музей-усадьба Модеста Мусоргского приглашает на «Масленичный балаган». В ходе мероприятия гости узнают об истории и обрядах празднования масленичной недели. Программа включает забавы и состязания, масленичные песни, хороводы и представление «Петрушкин балаган».

Музей-заповедник «Изборск»

Музейная программа «Изборская Масленица»

Когда: с 16 по 22 февраля.

Где: д. Изборск, ул. Печорская, д. 41а

На масленичной неделе вас ждут в музее-заповеднике «Изборск». В программе традиции празднования Масленицы, старинные игры и зимние забавы в Изборской крепости, а также большой, весёлый хоровод и знаменитые изборские блины с ароматным чаем на травах.

Встречай весну в Изборске!

Для организованных групп от 15 человек.

Пушкинский Заповедник

Фольклорный праздник «Масленица-гуляница»

Когда: 21, 22 февраля, 15.00.

Где: Пушкиногорский район, «Музей-мельница в д. Бугрово»

Пушкинский Заповедник приглашает в деревню Бугрово отпраздновать Масленицу. Вас ждут старинные обряды, песни, игры и, конечно, угощение: «Будем блины поедать, в плясках ломаться, на «брыксы» собираться, Овласия наряжать и песни запевать». А ехать к нам недалеко – «от Опочки три версточки, да в бочок один скачок».

Программа построена на традиционных масленичных обрядах, бытовавших в разных районах Псковской области. В сценарии использован местный музыкальный, литературный и игровой этнографический материал.

Краеведческий музей города Великие Луки

Исторический квиз «Русская, старинная, румяная и блинная»

Когда: 20 февраля, в 18.00.

Где: пл. А. Матросова, 1

Краеведческий музей города Великие Луки приглашает любителей истории и не только.

Участников ждут пять раундов с разными заданиями: от классических вопросов на знание фактов до загадок-картинок, интерактивов и заданий на внимание, а также кружка ароматного чая с сушками.

Играть можно командой от 3 до 7 человек. Квиз подойдет как взрослым, так и детям 14+.

Яркий выходной

Когда: 21 февраля в 12:00.

Где: пл. А. Матросова, 1

Великолукский краеведческий музей приглашает семьи с детьми от 8 лет на увлекательное мероприятие. Посетителей рассказ о масленичных традициях и мастер-класс по росписи народной игрушки - птички свистульки.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Масленичные гуляния в ресторане «СтругановЪ»

Где: Псков, Красноармейская наб., 16а

Когда: 22 февраля, в 11.00.

Ресторан «СтругановЪ» приглашает на шумный и вкусный праздник Масленицы.

В программе: для взрослых — веселые конкурсы, розыгрыши призов и подарков, для детей — развлекательная программа и мастер-классы от аниматоров «Джоликидс», лучный тир и катание на лошадях. И, конечно, удовольствие для всех гостей: поросёнок на вертеле, ароматный плов, сочный шашлык и много-много блинов!

Сжигание масленичного чучела — в 15:00.

«Приходите всей семьёй — провожаем зиму ярко, вкусно и весело!» - обещают организаторы.

Масленица по-Гельдтовски

Когда: 20 февраля в 19.00.

Где: Псков, ул. Милицейская, 16

Ресторан «Гельдт» приглашает провожать зиму громко, вкусно и по всем традициям:

- с живой музыкой от фолк-группы «Красива» из Москвы,

- с ведущим, конкурсами и подарками,

- в атмосфере настоящего праздника и длинного застолья.

«Сытно, весело и по-настоящему празднично — такую Масленицу мы любим и умеем делать.

Самое вкусное — готово, продумано и уже ждёт вас. Мы собрали настоящий масленичный стол: сытный, щедрый, с любимой классикой и фирменными блюдами от кухни «Гельдта»», - рассказали в ресторане.

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Масленица на ферме «Изборский страус»

Когда: 22 февраля, в 12:00.

Где: Печорский район, д. Залавье

Эко-ферма «Изборский страус» приглашает на праздничную программу детей и взрослых. Гостей ждут игры, конкурсы, эстафеты и русские забавы.

Провожаем зиму с размахом!

В 13:00 сжигаем чучело Масленицы!

Масленичный разгуляй в ГК «Изборск»

Когда: 21 февраля.

Где: Печорский район, дер. Изборск, ул. Печорская д.13.





Гостиничный комплекс «Изборск» приглашает окунуться в атмосферу настоящего народного праздника с блинами, песнями, плясками и традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Гостей ждут «Золовкины посиделки». «В субботу мы воссоздадим старинный масленичный обычай - «золовкины посиделки». Это традиционный день, когда зятья приглашали в гости золовок (сестёр жены), угощали их блинами и всячески оказывали почёт.

Присоединяйтесь к аутентичной атмосфере праздника: познакомьтесь с обычаями, участвуйте в забавах и, конечно, отведайте блинов!

В 13:00 состоится интерактивная программа от фольклорных ансамблей «Коляда» и «Славный городок». А в 16.00 - торжественное сжигание Масленицы, старинный обряд, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. Не пропустите кульминацию праздника!

Блинная ярмарка

Когда: 21 и 22 февраля с 12.00

Где: Печорский район, дер. Изборск, ул. Печорская, д.13.

Два дня веселья и угощений! Будет работать уличная ярмарка. Гостей ждут ароматные блины с разнообразными начинками и согревающий кисель. Вкусно, сытно и удобно взять с собой!

«Не пропустите самый весёлый и сытный праздник года! Соберите друзей и семью - будем провожать зиму вместе!» - отметили организаторы.

Это далеко не все праздничные мероприятия в честь проводов зимы и встречи весны. В муниципальных образованиях области по традиции тоже пройдут народные гуляния — с закличками и кричалками, веселыми хороводами и вкусными блинами.