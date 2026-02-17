 
Общество

Неделя защитников Отечества стартовала в Псковском музее-заповеднике

Учащиеся средней общеобразовательной школы №12 посетили музейный комплекс «Двор Постникова». В новом кинозале музея для ребят был организован показ лекции о Бородинском сражении от Российского общества «Знание», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

После школьники смогли проверить полученные знания на практике во время познавательной игры «Гроза 12-го года», в рамках которой они воссоздали на карте ход крупнейшего сражения Отечественной войны – Бородинской битвы.

Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Также на этой неделе Псковский музей-заповедник проведет для школьников программы, посвященные Великой Отечественной войне: «1000 дней без детства», «Солдатское письмо», «Солдатский вещмешок», «Партизанскими тропами», «Псков взят, но не сломлен», «Шаги Великой Победы».

 

А 23 февраля в Псковском музее-заповеднике пройдет праздничное мероприятие. Гостей ждут тематические и иммерсивные площадки, выступление военного оркестра и экскурсия по новой выставке «На страже завоеваний Октября». Запись по телефону: +78112331603.

