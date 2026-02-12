Псковский музей приглашает на праздничную программу в День защитника Отечества

Псковский музей‑заповедник приглашает жителей и гостей города на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Торжества пройдут 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Гостей ждут тематические и иммерсивные площадки, а также праздничное выступление полкового оркестра 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии.

Также в программе праздника – экскурсия по новой выставке «На страже завоеваний Октября», которая откроется в главном здании музея в преддверии Дня защитника Отечества и будет посвящена становлению и развитию советских Вооруженных Сил, истории рабоче-крестьянской Красной Армии, неразрывно связанной с Псковской землёй.

Мероприятие пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7).

Запись по телефону: +78112331603.