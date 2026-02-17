Четыре грантовых конкурса проведут для молодежи в Псковской области

 
Проведение четырех грантовых конкурсов запланировано в Псковской области для молодежи. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила первый заместитель министра молодежной политики Псковской области Екатерина Тимофеева.

«Мы проводим четыре грантовых конкурса, охватываем не только СОНКО, но и физлиц. Планируем к концу марта объявить конкурс молодежных инициатив. Скорее всего, будет конкурс по профилактике деструктива, по работе с ребятами, которые состоят на различного вида учетах. Надеюсь, мы сможем отработать эту повестку. Начнем с молодежи, а дальше планируется конкурс в сфере госнацполитики. Боюсь представить, какой будет ажиотаж при подаче заявок. Хочется увидеть большую конкуренцию и новые качественные проекты. В апреле, надеюсь, сможем объявить этот конкурс. Мы его проводим на платформе электронного бюджета. Готовиться лучше сразу», – сообщила Екатерина Тимофеева.

Далее будет проведен конкурс в рамках поддержки Дня семьи. Грант могут получить молодые семьи, представив свой проект.

«Летом, как всегда, в рамках поддержки Дня семьи будет стартовать молодежный конкурс для семей. Из условий – один из членов молодой семьи должен быть не старше 35 лет и должен быть один ребенок. В прошлом году мы решили поменять систему конкурса. 12 семей получили по 510 тысяч рублей и реализуют эти проекты. Ждем молодые семьи с новыми проектами», - отметила гостья студии. 

«Духовно-нравственное развитие на острие повестки. Завершим мы конкурсом социальных проектов. В прошлом году мы раздали более 17 млн рублей. В связи со сменой площадки конкурс уменьшился, но начинает заново расти. Ждем грантополучателей и надеюсь, что они уже готовятся», – добавила Екатерина Тимофеева.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области объявила о работе официального сайта III Форума старшеклассников «Голос молодежи», а также о старте проведения конкурсного отбора молодежных проектов, реализуемых на территории региона.  

