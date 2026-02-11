Избирком начал принимать заявки на конкурс молодежных проектов в Псковской области 

Избирательная комиссия Псковской области объявляет о работе официального сайта III Форума старшеклассников «Голос молодежи», а также о старте проведения конкурсного отбора молодежных проектов, реализуемых на территории региона.

Афиша: Избирательная комиссия Псковской области

Желающие в возрасте от 16 до 18 лет включительно, которые являются учащимися образовательных организаций Псковской области и хотят реализовать свой проект, могут подать заявку на конкурс по пяти направлениям:

Страницы истории Псковской области – о сохранении исторической памяти о героях, известных личностях Псковской области;

81-летие Великой Победы – о сохранении и увековечении памяти о проявленном героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны, а также проведение мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы;

Добровольчество – о развитии и поддержке волонтерства;

Выбор молодёжи – впервые голосующие – о совершенствовании процесса организации и проведения выборов, правовом просвещении молодых и будущих избирателей;

Герои СВО. Всё для Победы! – о героях СВО Псковской области, об их подвигах и поддержке бойцов.

Подать заявку на конкурс можно до 12 марта (21:00) в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса на официальном сайте форума «Голос молодежи»

На реализацию проекта есть возможность получить финансирование в размере до 350 000 рублей.

С подробными условиями проведения конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области.