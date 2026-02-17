 
Общество

Парламенты семи регионов объединились для сохранения памяти о Великой Отечественной войне

0

В мае этого года Псковская область примет участников межрегионального проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Договорённость об этом достигнута на совещании в формате ВКС с участием председателей и депутатов законодательных органов Псковской, Томской, Смоленской, Омской областей, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краёв. Псковское областное Собрание депутатов на встрече представляли спикер Александр Котов, вице-спикер Игорь Дитрих и ветеран боевых действий, участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Идея межпарламентского проекта заключается в том, чтобы объединить фронтовые и тыловые регионы вокруг сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская напомнила, что в прошлом году четыре субъекта Российской Федерации, включая Псковскую область, подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве и теперь приступают к его реализации.

Руководитель Национального центра сохранения исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, при поддержке которого реализуется проект, назвала практику межпарламентского сотрудничества фронтовых и тыловых регионов уникальной и предположила, что этот опыт может лечь в основу модельного закона и масштабироваться на другие субъекты РФ.

«В стратегии государственной национальной политики одним из приоритетов обозначено создание единого исторического пространства. Эта стратегическая задача должна решаться по разным направлениям, и здесь региональным парламентам принадлежит очень важная и даже решающая роль», - отметила Елена Малышева.

Реализация пилотного проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы» предусмотрена по нескольким направлениям: поисковому, просветительскому, исследовательскому и событийному. В ближайших планах значится проведение совместных поисковых экспедиций в Смоленскую, а затем в Псковскую область и съёмка документально-художественного фильма о работе поисковых отрядов. В более отдалённой перспективе – продвижение патриотического туризма по специально разработанным маршрутам с привязкой к истории Великой Отечественной войны.

Председатель псковского парламента Александр Котов, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что идея межрегионального проекта, включающая, в том числе, популяризацию поискового движения и привлечение молодёжи к изучению исторического прошлого, очень актуальна. «Ключевой момент – это сохранение исторической памяти, которую с течением времени, к сожалению, всё больше и больше пытаются предать забвению, в том числе с учётом сегодняшних специфических реалий. А единение фронта и тыла всегда было залогом победы: и в годы Великой Отечественной войны, и в годы больших баталий, в которых нередко участвовала наша страна, что подтверждается и сейчас», – сказал спикер.

 

Александр Котов подтвердил готовность Псковской области принять весной межрегиональную «Вахту памяти», а также предложил включить в состав делегаций, которые будут участвовать в совместных патриотических мероприятиях, членов молодёжных парламентов при законодательных органах субъектов РФ, реализующих проект «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Инициатива нашла поддержку у представителей регионов.

Для нормативного и организационного сопровождения проекта создана межпарламентская рабочая группа.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026