Парламенты семи регионов объединились для сохранения памяти о Великой Отечественной войне

В мае этого года Псковская область примет участников межрегионального проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Договорённость об этом достигнута на совещании в формате ВКС с участием председателей и депутатов законодательных органов Псковской, Томской, Смоленской, Омской областей, Кузбасса, Алтайского и Красноярского краёв. Псковское областное Собрание депутатов на встрече представляли спикер Александр Котов, вице-спикер Игорь Дитрих и ветеран боевых действий, участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Идея межпарламентского проекта заключается в том, чтобы объединить фронтовые и тыловые регионы вокруг сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская напомнила, что в прошлом году четыре субъекта Российской Федерации, включая Псковскую область, подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве и теперь приступают к его реализации.

Руководитель Национального центра сохранения исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, при поддержке которого реализуется проект, назвала практику межпарламентского сотрудничества фронтовых и тыловых регионов уникальной и предположила, что этот опыт может лечь в основу модельного закона и масштабироваться на другие субъекты РФ.

«В стратегии государственной национальной политики одним из приоритетов обозначено создание единого исторического пространства. Эта стратегическая задача должна решаться по разным направлениям, и здесь региональным парламентам принадлежит очень важная и даже решающая роль», - отметила Елена Малышева.

Реализация пилотного проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы» предусмотрена по нескольким направлениям: поисковому, просветительскому, исследовательскому и событийному. В ближайших планах значится проведение совместных поисковых экспедиций в Смоленскую, а затем в Псковскую область и съёмка документально-художественного фильма о работе поисковых отрядов. В более отдалённой перспективе – продвижение патриотического туризма по специально разработанным маршрутам с привязкой к истории Великой Отечественной войны.

Председатель псковского парламента Александр Котов, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что идея межрегионального проекта, включающая, в том числе, популяризацию поискового движения и привлечение молодёжи к изучению исторического прошлого, очень актуальна. «Ключевой момент – это сохранение исторической памяти, которую с течением времени, к сожалению, всё больше и больше пытаются предать забвению, в том числе с учётом сегодняшних специфических реалий. А единение фронта и тыла всегда было залогом победы: и в годы Великой Отечественной войны, и в годы больших баталий, в которых нередко участвовала наша страна, что подтверждается и сейчас», – сказал спикер.

Александр Котов подтвердил готовность Псковской области принять весной межрегиональную «Вахту памяти», а также предложил включить в состав делегаций, которые будут участвовать в совместных патриотических мероприятиях, членов молодёжных парламентов при законодательных органах субъектов РФ, реализующих проект «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Инициатива нашла поддержку у представителей регионов.

Для нормативного и организационного сопровождения проекта создана межпарламентская рабочая группа.