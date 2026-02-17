Псковские работодатели могут поучаствовать в опросе о кадровых потребностях

Работодатели Псковской области могут пройти опрос, направленный на формирование прогноза потребности экономики в профессиональных кадрах на период 2026–2032 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Мероприятие запускает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Всероссийский опрос работодателей в этом году состоится на Единой цифровой платформе «Работа России» при поддержке национального проекта «Кадры».

Цель опроса — определить, каких специалистов и в каких объемах будет требовать экономика страны в 2026—2032 годах. Результаты помогут скорректировать учебные программы, планировать кадровую политику и распределять бюджетные места в вузах и колледжах.

От каждой организации рекомендуется назначить одного ответственного для заполнения анкеты из числа кадровых специалистов и руководителей по стратегическому планированию.

Опрос проводится по единой методике Минтруда и включает ежегодное анкетирование работодателей — ключевых экспертов, представляющих разные формы собственности, виды экономической деятельности и размеры организаций. В анкете фиксируются данные о численности работников, движении персонала, замещении рабочих мест и профессиях с кодами классификаторов (ОКЗ, ОКПД и др.) для обеспечения сопоставимости и репрезентативности на уровне субъектов РФ.

Прогноз, впервые подготовленный в 2024 году по поручению президента, обновляется ежегодно и строится в трех разрезах: региональном, профессионально‑квалификационном (по 435 группам ОКЗ) и отраслевом. При его формировании учитываются прогнозы социально‑экономического развития, стратегические проекты, целевые показатели и демографические тренды. Чем шире охват работодателей — тем точнее прогноз и эффективнее меры по подготовке кадров.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо перейти на платформу, зарегистрироваться в личном кабинете на платформе «Работа России» (ЕЦП), заполнить анкету в период проведения опроса.

«Участие работодателей — ключ к надежному прогнозу и своевременной подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для устойчивого развития экономики», - отметили в правительстве региона.

За дополнительной информацией можно обращаться в местный Кадровый центр «Работа России».