«Единая Россия» проведет первый отраслевой окружной форум в Екатеринбурге. Его тема – развитие промышленности. Правительство отчитается перед партией о выполнении положений Народной программы в этой сфере, сообщили в Telegram-канале ЕР.

В мероприятии примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета, первый вице-спикер СФ Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, представители всех регионов Уральского федерального округа – ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов, активисты «Единой России».

«Реализация действующей Народной программы практически завершена. Нам удалось добиться устойчивости экономики, выполнить социальные обязательства, нарастить помощь там, где это было необходимо. При поддержке партии обновляется инфраструктура городов и сёл, строятся и ремонтируются школы, детские сады. Мы создали стимулы для импортозамещения и наращивания промышленного производства. Сейчас по всей стране "Единая Россия" отчитывается об этой работе. И запускает сбор предложений в новую Народную программу. Мы приглашаем принять участие в этой работе всех, кому небезразлично будущее нашей страны. Чем шире и профессиональнее будет обсуждение – тем устойчивее курс развития России», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Владимир Якушев заметил, что развитие промышленности – основа экономического и технологического суверенитета России: «Задачу по его достижению поставил президент, акцент на этом делает председатель нашей партии. И "Единая Россия", как основная политическая сила страны и гарант принятия ключевых законодательных решений, помогает в достижении поставленных целей. Поэтому блок развития промышленности в нашей новой программе займёт особое место, и с него мы фактически начинаем работу над документом. Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны, её лидерства на мировой арене и, конечно, повышения качества жизни наших граждан».

Закономерно, что первый тематический форум «Единой России» проходит в Свердловской области – промышленном сердце России, добавил секретарь регионального отделения партии, губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Производственные победы в разных отраслях экономики Свердловской области и всех регионов подтверждают правильность взятого партией курса на поэтапное достижение технологического суверенитета страны. Форум – не только отчетный. Необходимо актуализировать Народную программу "Единой России". Она как живой и гибкий механизм должна в полной мере отвечать задачам настоящего и будущего страны и основным национальным целям, поставленным президентом России Владимиром Путиным», - заключил Денис Паслер.