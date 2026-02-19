 
Общество

Десять рекламных конструкций в Пскове демонтируют при бездействии владельцев

0

Очередной рейдовое мероприятие по выявлению самовольно размещенных информационных конструкций провело контрольное управление администрации города Пскова, о чем сообщило в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 16 по 18 февраля на улицах Технической, Алексея Алехина, Коммунальной, Челнокова и Автозаводской, выявили десять самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выдали предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции принудительно демонтирует муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026