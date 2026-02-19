Десять рекламных конструкций в Пскове демонтируют при бездействии владельцев

Очередной рейдовое мероприятие по выявлению самовольно размещенных информационных конструкций провело контрольное управление администрации города Пскова, о чем сообщило в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 16 по 18 февраля на улицах Технической, Алексея Алехина, Коммунальной, Челнокова и Автозаводской, выявили десять самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выдали предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции принудительно демонтирует муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.