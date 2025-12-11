Общество

В ходе очередного рейда в Пскове выявили более 30 незаконных вывесок

В ходе очередного рейда в Пскове выявили 32 самовольно размещенные информационные конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фотографии: контрольное управление администрации Пскова

Рейдовые мероприятия проводили 11-12 декабря на Рижском проспекте, улицах Льва Толстого, Рокоссовского, Народной, Труда, Верхне-Береговой, Яна Фабрициуса. Выявлены 32 самовольно размещенные информационные конструкции, владельцы получили предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы «Службой благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.

Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок в Пскове ведется на постоянной основе.