Алексей Севастьянов о критике MAX: Давайте вспомним, как начинали Госуслуги

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram и заявил, что продолжит принимать меры до тех пор, пока популярный мессенджер полностью не будет соответствовать российскому законодательству. Депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал своё мнение об изменениях в работе Telegram и возможных альтернативах для псковских пользователей.

«Я помню, что год или сколько-то назад все сильно плакали по Instagram*, как-то быстро переплакали, потом слёзы лили по WhatsApp*. Сейчас даже не вспоминают. Я не могу сказать, что для меня информация, которую я читаю в соцсетях, недоступна. Политические обзоры, развитие техники, автомобильные темы, путешествия — всё это точно так же я сегодня могу увидеть и в Rutube, и «ВКонтакте», и в MAX», - заявил Алексей Севастьянов.

Очень стремительно все блогеры на данный момент переходят в MAX, заметил депутат: «То есть для меня никакого ущемления нет. Я перестал кого-то читать в Telegram, я их уже нашёл в MAX. Я сегодня смотрю, что быстрее открывается, где быстрее приходят уведомления про новости — там я читаю».

По мнению Алексея Севастьянова, у мессенджера MAX хорошие перспективы, потому что это отечественная платформа.

«По-моему, что касается Telegram, то вообще лет пять, наверное, эти качели: то работает, то не работает, то закрывают, то не закрывают. Поэтому я весьма относительно отношусь к данному продукту. MAX — это отечественный продукт, и уже сколько было вылито всяких негативных вещей. Просто, друзья, давайте вспомним, как начинали Госуслуги. Тогда все кричали: «Боже мой, все личные данные!» А сейчас все очень хорошо живут с Госуслугами. Сегодня каждый из нас уже не представляет свою жизнь без предложения Госуслуг. Дайте время, и всё будет хорошо», - заключил депутат.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ