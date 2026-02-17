Telegram под давлением: замедление, штрафы и угроза полной блокировки

Мы снова оказываемся в точке, где «еще не блокировка», но уже и не просто разговоры. История с Telegram в России перестала быть набором слухов – она складывается в последовательную линию действий и заявлений. И если собрать все воедино, становится понятно: вопрос уже не в том, будут ли ограничения, а в том – какими они станут и к чему приведут.

Что происходит прямо сейчас

10 февраля стало известно, что Роскомнадзор начал «последовательные ограничения» Telegram. Источники говорили о замедлении, ведомство подтвердило – меры вводятся для «обеспечения безопасности данных» и соблюдения законодательства.

Параллельно регулятор составил восемь протоколов в отношении мессенджера – за отказ удалить запрещенный контент и за «неисполнение обязанностей владельца социальной сети». Рассматривать их будет Таганский суд Москвы, сумма возможных штрафов – до 64 млн рублей.

На этом фоне пользователи по всей стране начали массово жаловаться на сбои: десктопная версия не открывается, сообщения отправляются с задержками, фотографии и видео вообще не грузятся. Приложение «падает» именно в России – за ее пределами сервис работает стабильно.

А 17 февраля Telegram-канал Baza сообщил о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. Роскомнадзор на запрос ответили сухо: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации». Формально подтверждения нет. Но и опровержения – тоже.

Чего требует государство

Позиция власти сформулирована достаточно четко. В Госдуме прямо говорят: Telegram «не полностью выполняет требования российского законодательства», «взаимодействует через губу», должен «приземлиться» в России, платить налоги, модерировать контент и обеспечивать защиту персональных данных россиян.

Фактически список требований выглядит так:

физическое присутствие компании в РФ,

хранение и контроль данных пользователей,

более жесткая модерация контента,

системная борьба с мошенничеством.

С августа 2025 года для нарушителей предусмотрен режим постепенных ограничений с возможностью их отмены, если нарушения устранены. По версии регулятора, Telegram этого не сделал – значит, ограничения будут усиливаться.

Ответ Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров публично заявил, что навязать «национальный мессенджер» директивно невозможно. В пример он привел WeChat: сервис стал лидером рынка в Китае в результате конкуренции, а не административного назначения. Аналогичная история – с KakaoTalk в Южной Корее и LINE в Японии.

Логика Дурова проста: конкуренция рождает качество и инновации; административное вытеснение – снижает уровень сервиса и безопасность коммуникаций.

При этом он подчеркивает, что Telegram продолжит соблюдать приватность пользователей и бороться с вредоносным контентом, но – в рамках своих принципов.

К чему это может привести

Сценариев, по сути, три.

Первый – долгий торг. Замедление, технические сбои, новые штрафы, переговоры за закрытыми дверями. Полугодовая «дискуссия», о которой говорят депутаты. Это наиболее вероятный промежуточный этап.

Второй – частичное соглашение. Telegram идет на часть требований (например, усиливает модерацию), регулятор снимает часть ограничений. Это компромиссный сценарий.

Третий – полная блокировка. По аналогии с Instagram* и Facebook*. Если информация о 1 апреля подтвердится, это будет крупнейшее изменение цифровой среды в России за последние годы.

Что изменится для пользователей

Telegram сегодня – это не просто мессенджер. Это медиа, деловая коммуникация, чаты домов и школ, рабочие процессы, региональные новости, каналы властей и бизнеса. В некоторых регионах это фактически основная информационная инфраструктура.

Замедление уже бьет по привычным сценариям. Полная блокировка – если она случится, вероятнее всего, приведёт к:

массовому переходу на VPN,

росту альтернативных платформ,

фрагментации аудитории,

усложнению работы независимых медиа и бизнеса,

очередному витку цифровой изоляции.

Главный вопрос – не технический. Он институциональный. Может ли в современной России существовать крупная зарубежная цифровая платформа без полного подчинения локальным правилам? Ответ на него сейчас формируется в реальном времени.

И пока в публичном поле звучит формула «последовательные ограничения», стоит понимать: последовательность – это всегда процесс. Вопрос только в том, где его финальная точка.

Ксения Журавкова

*принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ