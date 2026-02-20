Предложения профсоюзов включат в Народную программу «Единой России»

Совещание Федерации независимых профсоюзов России по консолидации предложений от профсоюзных организаций для включения их в Народную программу «Единой России» состоялось 19 февраля, сообщается на странице председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Принял участие в совещании, организованном Федерацией независимых профсоюзов России, в режиме видеоконференцсвязи. Ключевой темой обсуждения стала консолидация предложений от профсоюзных организаций всех уровней для включения в Народную программу партии "Единая Россия". Для профсоюзов крайне важно, чтобы голос трудящихся был услышан при формировании стратегического документа партии. Народная программа — это конкретный план действий, который напрямую влияет на качество жизни людей труда, их семей, пенсионеров и молодежи», - отметил Игорь Иванов.

В ходе видеоконференции стороны обсудили блоки инициатив, которые ФНПР считает приоритетными.

«Прежде всего это достойная оплата труда. Наша принципиальная позиция — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня медианной заработной платы, а также прозрачность системы оплаты труда в бюджетной сфере и реальном секторе экономики, усиление контроля за соблюдением трудового законодательства, сохранение и расширение гарантий для работников, занятых во вредных и опасных условиях», - подчеркнул глава облсовпрофа.

Также обсуждались социальные гарантии. По словам Игоря Иванова, необходимо недопущение ухудшения пенсионных прав граждан, сохранение индексации социальных выплат и развитие системы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха для трудящихся и их детей.

Занятость и кадровый потенциал также обсуждалось в ходе совещания.