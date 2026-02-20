Предложения профсоюзов включат в Народную программу «Единой России»

Совещание Федерации независимых профсоюзов России по консолидации предложений от профсоюзных организаций для включения их в Народную программу «Единой России» состоялось 19 февраля, сообщается на странице председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»
В ходе видеоконференции стороны обсудили блоки инициатив, которые ФНПР считает приоритетными.
«Прежде всего это достойная оплата труда. Наша принципиальная позиция — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня медианной заработной платы, а также прозрачность системы оплаты труда в бюджетной сфере и реальном секторе экономики, усиление контроля за соблюдением трудового законодательства, сохранение и расширение гарантий для работников, занятых во вредных и опасных условиях», - подчеркнул глава облсовпрофа.
Также обсуждались социальные гарантии. По словам Игоря Иванова, необходимо недопущение ухудшения пенсионных прав граждан, сохранение индексации социальных выплат и развитие системы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха для трудящихся и их детей.
Занятость и кадровый потенциал также обсуждалось в ходе совещания.
