На 300 000 рублей оштрафовали псковскую пенсионерку за финансирование ФБК*

В Пскове пенсионерка признана судом виновной в финансировании деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (финансирование экстремистской деятельности).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимая предоставила донаты для ФБК*, деятельность которого в РФ запрещена. В настоящее время решением Московского городского суда данная организация ликвидирована.

Подсудимая полностью признала себя виновной, заявила о раскаянии в содеянном.

Суд признал псковичку виновной и, учитывая совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств, в целом исключительно законопослушный образ жизни женщины, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

*признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен