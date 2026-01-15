68-летнюю псковичку будут судить за спонсирование ФБК* , сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд на 26 января назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении 68-летней жительницы Пскова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в Пскове, неоднократно осуществила перечисление денежных средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации ФБК*.

*признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ.