Сотрудники себежской исправительной колонии присоединились к акции «Покормите птиц зимой»

В рамках проекта «Добрые дела» сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые Паруса», расположенный в поселке Сосновый Бор Себежского муниципального округа, и приняли участие в ежегодной экологической акции «Покормите птиц зимой», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Представители учреждения вручили воспитанникам центра кормушки для птиц, изготовленные осужденными ИК-6, и корм, чтобы ребята могли внести свой вклад в заботу о пернатых друзьях в холодное зимнее время. Особенность подарка в том, что кормушки выполнены из неокрашенного дерева – это дает возможность детям проявить творческие способности и раскрасить их по своему желанию, превратив полезное дело в увлекательный творческий процесс.

Как отметил начальник ИК-6 Сергей Орлов, в подрастающем поколении очень важно воспитывать милосердие, ответственность и бережное отношение к окружающему миру. Помощь птицам зимой – это маленький, но очень важный шаг на пути к формированию доброты и сострадания у детей.