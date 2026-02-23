 
Общество

Семейное кафе «Соль» поздравляет мужчин с 23 февраля!

0

Семейное кафе «Соль» поздравляет мужчин с 23 февраля.

Изображение: Кафе «Соль» в Пскове

«Дорогие мужчины, отцы, братья, сыновья и дедушки!

От всей души поздравляем вас с наступающим 23 февраля — Днем защитника Отечества! Этот праздник символизирует мужество, силу духа и готовность защищать родную землю.

Мы благодарим вас за вашу смелость, стойкость и верность Родине. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, радостью и благополучием. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой.

Приглашаем отметить этот замечательный праздник вместе с нами в семейном кафе Соль. Мы подготовили угощения специально для наших дорогих мужчин. Вас ждут вкуснейшие блюда, приятные сюрпризы и тёплая дружеская атмосфера.

Пусть каждый ваш день будет таким же светлым и радостным, как сегодняшний праздник!

Всегда ваши, Семейное кафе Соль».

Балтийская, 7, ЖК «Спортивный квартал», 8-900-999-39-39

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjcoEP1h

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026