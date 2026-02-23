 
Общество

В Стругах Красных отметили 82-ю годовщину освобождения поселка и День защитника Отечества

Памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков и празднованию Дня Защитника Отечества, прошли в Стругах Красных. Представители администрации, ветераны, депутаты и школьники возложили цветы и венки к памятникам и обелискам, символизируя уважение и признание всех тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в окружной администрации. 

Фото здесь и далее: администрация Струго-Красненского округа

После церемонии возложения цветов, в районном доме культуры прошли торжественные мероприятия. Праздничная церемония началась с исполнения Гимна России, создавая атмосферу патриотизма, единства и гордости за Родину.

С праздником всех поздравил глава округа Александр Волков. В своем выступлении он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигам защитников Отечества в подрастающем поколении. Он отметил, что эта дата по праву стала символом мужества, воинской доблести, верности присяге и беззаветной любви к Родине.

 

Глава округа также поблагодарил всех защитников России за преданность и безупречную службу. В завершение, он пожелал крепкого здоровья, благополучия, поддержки близких и сил для служения стране.

