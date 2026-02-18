Плюсса отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

С днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Плюсского муниципального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Поздравляю жителей Плюсского района с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков! 82 года назад части 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами принесли Плюсской земле долгожданное освобождение от нацистской оккупации. Выражаю глубокую благодарность ветеранам. Ваши стойкость, мужество и самоотверженность – пример для всех нас. Желаю всем жителям крепкого здоровья, добра и благополучия. Вечная слава подвигу освободителей и всем защитникам Отечества», - написал губернатор.

Напомним, Плюсса была освобождена 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Бои за Плюссу продолжались трое суток.

Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить германское командование возможности маневрировать войсками. За годы оккупации в Плюсском районе была уничтожена вся инфраструктура (школы, больницы), сожжены более 3,5 тысячи домов.

В Плюссе находятся три памятных знака: первый - на улице, названной в честь Валерии Гнаровской, Героя Советского Союза, погибшей при совершении своего подвига в 19 лет. Второй – на улице Фадеева, названной в честь командира 340-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой дивизии Ивана Фадеева. Этот полк в феврале 1944 года освобождал поселок Плюссу. Третий монумент находится на улице Комсомольской, названной в честь плюсских комсомольцев-подпольщиков, в годы оккупации боровшихся с фашистами.