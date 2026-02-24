Несвойственные для скорой помощи вызовы передают в поликлинику – Денис Сачков

По каким критериям и в какие сроки сейчас происходит оказание скорой медицинской помощи и в чем плюс оптимизации, произошедшей в 2019 году, рассказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

«По времени: вызовы в экстренной форме – это 20 минут. 20 минут – это при расстоянии до 20 километров. Не может скорая помощь проехать 50 километров за 20 минут. Неотложная форма – это больше поликлинические вызовы, здесь время прибытия не ограничено. На них направляется ближайшая бригада в условии того, что нет экстренных вызовов. В "Ковид" мы могли и по семь, и по восемь часов ехать до пациента. Мы стараемся передавать несвойственные для скорой вызовы на поликлинику. Там должны за два часа отреагировать. На все есть нормативные документы. Это общероссийская ситуация. Даже скорая Московской области не выезжает на вызовы с температурой и давлением. Все такие вызовы передаются на поликлинику», – пояснил Денис Сачков.

Он привел пример того, как в нынешних условиях после оптимизации происходит перераспределение вызовов в муниципалитетах.

«Разберем на примере Пушкинских Гор, там работают две бригады скорой помощи. Есть головная больница в Острове. К ней прикреплены Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий, Красногородский и Пыталовский муниципальные округа и сам Остров. Пациент должен лечиться там, где ему окажут квалифицированную помощь. Если ему такую помощь могут оказать в Пскове, то бригада туда его и повезет. Первая машина ушла. Потом кто-то начал рожать, а так как перинатальный центр тоже в Пскове, то вторая бригада тоже уехала в Псков. В районе осталось ноль бригад. В таком случае резервируется другая бригада из соседнего района. При необъединенной скорой эта помощь не оказалась бы», – заключил Денис Сачков.