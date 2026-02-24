Несвойственные для скорой помощи вызовы передают в поликлинику – Денис Сачков

По каким критериям и в какие сроки сейчас происходит оказание скорой медицинской помощи и в чем плюс оптимизации, произошедшей в 2019 году, рассказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.
Он привел пример того, как в нынешних условиях после оптимизации происходит перераспределение вызовов в муниципалитетах.
«Разберем на примере Пушкинских Гор, там работают две бригады скорой помощи. Есть головная больница в Острове. К ней прикреплены Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий, Красногородский и Пыталовский муниципальные округа и сам Остров. Пациент должен лечиться там, где ему окажут квалифицированную помощь. Если ему такую помощь могут оказать в Пскове, то бригада туда его и повезет. Первая машина ушла. Потом кто-то начал рожать, а так как перинатальный центр тоже в Пскове, то вторая бригада тоже уехала в Псков. В районе осталось ноль бригад. В таком случае резервируется другая бригада из соседнего района. При необъединенной скорой эта помощь не оказалась бы», – заключил Денис Сачков.