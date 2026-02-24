«Кузница»: Скорая скорая помощь?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы будем говорить про работу скорой помощи. Это особое подразделение здравоохранения. Когда беда со здоровьем приходит внезапно, первая мысль – звонить в скорую. И медики молодцы – едут и спасают. В настоящее время служба скорой имеет единую диспетчерскую. До того скорая была частью больниц, например, в районах. После реорганизации появилось немало рассказов о том, что скорую люди ждут по несколько часов, особенно в районах области. На вопрос: почему так долго, звучит ответ про новый стандарт скорости приезда – есть скорая и экстренная. Кто и как это определяет? Когда машину ждут 3-4 часа – она скорая или экстренная? Для чего произошло объединение скорой в одну службу? И подходит ли эта система нашему региону с его огромными расстояниями и нехваткой медицинских кадров? Эти и другие вопросы обсудим с главным врачом Псковской станции скорой медицинской помощи Денисом Сачковым.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.