 
Общество

«Кузница»: Скорая скорая помощь?

0

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. 

Сегодня мы будем говорить про работу скорой помощи. Это особое подразделение здравоохранения. Когда беда со здоровьем приходит внезапно, первая мысль – звонить в скорую. И медики молодцы – едут и спасают. В настоящее время служба скорой имеет единую диспетчерскую. До того скорая была частью больниц, например, в районах. После реорганизации появилось немало рассказов о том, что скорую люди ждут по несколько часов, особенно в районах области. На вопрос: почему так долго, звучит ответ про новый стандарт скорости приезда – есть скорая и экстренная. Кто и как это определяет? Когда машину ждут 3-4 часа – она скорая или экстренная? Для чего произошло объединение скорой в одну службу? И подходит ли эта система нашему региону с его огромными расстояниями и нехваткой медицинских кадров? Эти и другие вопросы обсудим с главным врачом Псковской станции скорой медицинской помощи Денисом Сачковым.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026